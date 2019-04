De voorzitter van de Amerikaanse telecomregulator FCC stelt voor om China Mobile uit de Amerikaanse markt te houden. De operator zelf noemt de redenen daarvoor ongegrond.

China Mobile is zoals de naam aangeeft een Chinese operator die ook voor het merendeel in handen is van de Chinese staat. Het bedrijf probeert al sinds 2011 een licentie te krijgen voor de Amerikaanse markt, maar dat aanvraagproces loopt bijzonder traag.

Nu stelt Ajit Pai, de voorzitter van de FCC, voor om de aanvraag formeel te weigeren op de volgende FCC-vergadering van 9 mei. "Na het bekijken van het bewijs in deze procedure, waaronder de input afkomstig van andere federale agentschappen, is het duidelijk dat China Mobile's aanvraag om telecomdiensten in ons land aan te bieden substantiële en ernstige dreigingen vormen voor nationale veiligheid en het toepassen van de wet," zegt Pai in een verklaring.

Pai staat niet alleen in zijn oordeel. Volgens Ars Technica hebben in het verleden ook de Amerikaanse departementen van Justitie, Homeland Security, Defensie, Handel en anderen eerder al negatief geoordeeld over de aanvraag.

China Mobile wil voor alle duidelijkheid geen nationale telecomdiensten aanbieden in de VS, wel wil het gesprekken tussen de VS en andere landen aanbieden. Maar de vrees dat die gesprekken kunnen onderschept worden door China is te groot.

China Mobile zelf ontkent niet dat de Chinese staat een meerderheidsbelang heeft in het bedrijf, maar wijst er op dat het daarom nog niet gelijk staat met de overheid. Ook wijst het er op dat de VS geen concrete aanwijzingen heeft voor mogelijke spionage via China Mobile.