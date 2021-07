China heeft elke verantwoordelijkheid afgewezen van cyberaanvallen en van het afpersen van bedrijven via ransomware. De Chinese ambassade in Nieuw-Zeeland doet de beschuldigingen af als 'ongegrond en onverantwoordelijk'.

In maart hadden hackers dankzij een gat in Microsofts e-mailplatform Exchange Server ongeveer 30.000 organisaties in de Verenigde Staten aangevallen. Wereldwijd ging het zelfs om honderdduizenden organisaties. Onder meer banken, telecomproviders, de politie, nutsbedrijven, ziekenhuizen en lokale overheden werden getroffen.

Onmiddellijk na de aanval werd al naar China gekeken. De VS en Europa zeiden maandag dat ze de aanval formeel kunnen toeschrijven aan daders die gelinkt zijn aan de Chinese regering.

