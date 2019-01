China stelt (censuur)regels op voor blockchain

Wie in China een blockchainplatform wil opzetten moet bepaalde zaken censureren, autoriteiten toegang geven tot bewaarde data en de identiteit van gebruikers controleren, dat meldt Reuters.

De regels zijn afkomstig van de Cyberspace Administration of China en gaan volgende maand van kracht. Op die manier wil de overheid de ontwikkeling van blockchain "gezond en ordelijk" laten verlopen. Overtreders kunnen beboet of vervolgd worden.

China, dat sowieso een zeer strikt beleid voert rond wat burgers online te zien krijgen, verbande in 2017 al cryptomunten. Nu voert het ook strenge regels in voor blockchain. Zo moet wie wil deelnemen aan een blockchainplatform zijn identiteit op basis van een identiteitskaart of telefoonnummer laten controleren.

De overheid is echter niet van plan blockchain te verbieden. Het wil de ontwikkeling ervan stimuleren, maar binnen een strikt wettelijk kader.