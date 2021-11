In China zijn er al zo'n 450 miljoen gebruikers van 5G, de nieuwste generatie van het mobiele internet. Dat bleek deze week uit cijfers van de Chinese overheid.

China startte al in 2019 als een van de eerste landen ter wereld met de uitrol van 5G-technologie. Het Chinese Huawei is bovendien één van de voorlopers in de sector. Intussen zijn de meeste smartphones in het Aziatische land compatibel met 5G. Er zijn ook al meer dan een miljoen 5G-antennes geïnstalleerd en China wil die uitbouw nog versnellen.

Volgens het Chinese ministerie van Technologie telt het land intussen al zo'n 450 miljoen gebruikers, wat meer is dan de volledige bevolking van de Europese Unie. Het land is daarmee ook goed voor tachtig procent van alle 5G-gebruikers wereldwijd.

In België is deze technologie nog slechts in zeer beperkte mate beschikbaar: bepaalde bedrijven zoals Brussels Airport testen een aantal toepassingen. De veiling voor het 5G-spectrum in ons land wordt ten vroegste midden volgend jaar verwacht.

