Chinese overheidsbanken zijn volop bezig met de promotie van een digitale yuan. Dat wordt een concurrent voor Alipay en WeChat Pay, en geeft de Chinese overheid meer data.

Op 5 mei vindt in China het 'Shopping Festival' plaats. Naar aanleiding daarvan promoten zes overheidsbanken e-CNY, een digitale versie van de Chinese munt Yuan. Handelaars en klanten worden aangemoedigd om digitale portefeuilles te downloaden om volgende week digitaal te betalen, schrijft Reuters.

Hoewel het formeel klinkt dat het niet om concurrentie gaat tegen Alipay en WeChat, is het dat in praktijk wel. De digitale munt zal de twee huidige marktleiders (vandaag samen goed voor 94 procent van de Chinese online betaalmarkt volgens Reuters) niet meteen vervangen, maar kan op lange termijn wel die rol overnemen.

Wel meer grote landen en regio's, waaronder ook de Europese Unie, denken na over een volledig digitale variant van hun eigen munt. China is het eerste land waar zo'n munt ook in praktijk wordt uitgerold vanaf volgende week.

Voor de Chinese overheid is het nuttig om zo'n project te lanceren. Het geeft de overheidsbanken meer zicht op het gedrag en de uitgaven van hun burgers. Vandaag is dat data die vooral in handen ligt van WeChat Pay en Alipay. Maar de Chinese overheid heeft een lastige relatie met Chinese techbedrijven die te groot worden en op sommige vlakken dominanter dan de overheid zijn. Zo werd in november nog de beursgang van Ant Group (de holding achter Alipay en Alibaba) tegengehouden, gevolgd door een antitrustboete.

