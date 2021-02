In China mogen kinderen tot vijftien jaar geen smartphone meer mee naar school nemen. Het verbod was al van kracht sinds half januari, maar werd door het Chinese ministerie van Onderwijs maandag nog eens bekrachtigd en verduidelijkt. Dat meldt het staatspersagentschap Xinhua.

Het ministerie zei dat de richtlijnen nog maar 'een eerste stap' waren en dat verdere details de komende dagen en weken zullen worden uitgewerkt. De Chinese overheid kwam tot het smartphoneverbod om 'het gezichtsvermogen van leerlingen te beschermen, hen te helpen met het studeren en om te voorkomen dat ze verslaafd worden aan internet en spelletjes'. Tot voor kort mochten Chinese scholen zelf beslissen hoe ze het smartphonegebruik van hun leerlingen regelden. Dat heeft volgens de Chinese overheid tot te grote verschillen geleid.

Online leren

Enkele Chinese scholen stelden vragen bij de regel dat mobiele telefoons niet mogen worden gebruikt om huiswerk op te geven of om huiswerk te maken. In het kader van de pandemie zijn smartphones erg belangrijk geworden voor online leren. Het Chinese ministerie zei dat het dit soort details nader zal uitwerken.

De huidige richtlijnen dwingen scholen om een plaats te voorzien waar Chinese leerlingen hun smartphones kunnen achterlaten. Ook zullen er openbare telefoons worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat leerlingen nog steeds met hun ouders kunnen communiceren. Kinderen die hun smartphone toch willen meenemen naar school, moeten een schriftelijk bewijs met toestemming van hun ouders kunnen voorleggen. Maar ook dan mag de smartphone niet meer mee het klaslokaal in.

