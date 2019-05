De Chinese overheid gaat een eigen zwarte lijst opmaken met buitenlandse "onbetrouwbare" bedrijven. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel bekendgemaakt.

Peking en Washington zitten in een bitsige handelsstrijd verwikkeld. De Chinese telecomreus Huawei is in mei door de Amerikaanse overheid op een zwarte lijst geplaatst, waardoor het geen Amerikaanse technologie meer kan aanschaffen.

China lijkt dus met een tegenzet te komen. Er zal een lijst worden opgesteld van "onbetrouwbare" entiteiten. Buitenlandse bedrijven, organisaties of personen die zich niet houden aan de marktvoorwaarden, contracten schenden of leveringen blokkeren, dreigen op de lijst terecht te komen. Meer details over de lijst zijn nog niet bekend, maar zullen "weldra" worden bekendgemaakt, aldus de Chinese staatsradio.