De Chinese overheid heeft het openKylin project gelanceerd. De nieuwe Linuxdistributie moet het land minder afhankelijk maken van Microsoft software.

Kylin bestaat al sinds 2001 als Linuxdistributie en is bedoeld voor overheden en militaire organisaties. Met openKylin wil China de distributie nu openstellen voor een bredere groep ontwikkelaars, universiteiten en scholen. Het uiteindelijke doel is om een eigen distributie te krijgen en zo buitenlandse software te kunnen weren uit de dagelijkse werking van het overheidsapparaat.

Tot nu toe werkten er een twintigtal Chinese bedrijven en organisaties aan het project om het besturingssysteem te verbeteren. Dat gaat dan bijvoorbeeld om optimalisaties voor de laatste nieuwe processoren en het bouwen van een gebruikersinterface voor tablets.

Rode Vlag

China probeert al langer om het gebruik van Windows te verminderen op overheidstoestellen. In 2000 eiste de overheid dat ambtenaren het besturingssysteem verwijderden ten voordele van Red Flag Linux, een Chinese distributie van Red Flag Software. Dat bleek echter geen succes. Nu komt er dus een nieuwe poging.

Een groot deel van de Chinese overheid draait momenteel op een speciale versie van Windows 10, de 'Chinese Government Edition' die in samenwerking met het land werd gebouwd. Die samenwerking lijkt echter niet genoeg om in de huidige geopolitieke situatie het vertrouwen te behouden. Met openKylin zou China een volledig in eigen land ontwikkelde distro krijgen.

Kylin bestaat al sinds 2001 als Linuxdistributie en is bedoeld voor overheden en militaire organisaties. Met openKylin wil China de distributie nu openstellen voor een bredere groep ontwikkelaars, universiteiten en scholen. Het uiteindelijke doel is om een eigen distributie te krijgen en zo buitenlandse software te kunnen weren uit de dagelijkse werking van het overheidsapparaat. Tot nu toe werkten er een twintigtal Chinese bedrijven en organisaties aan het project om het besturingssysteem te verbeteren. Dat gaat dan bijvoorbeeld om optimalisaties voor de laatste nieuwe processoren en het bouwen van een gebruikersinterface voor tablets.China probeert al langer om het gebruik van Windows te verminderen op overheidstoestellen. In 2000 eiste de overheid dat ambtenaren het besturingssysteem verwijderden ten voordele van Red Flag Linux, een Chinese distributie van Red Flag Software. Dat bleek echter geen succes. Nu komt er dus een nieuwe poging. Een groot deel van de Chinese overheid draait momenteel op een speciale versie van Windows 10, de 'Chinese Government Edition' die in samenwerking met het land werd gebouwd. Die samenwerking lijkt echter niet genoeg om in de huidige geopolitieke situatie het vertrouwen te behouden. Met openKylin zou China een volledig in eigen land ontwikkelde distro krijgen.