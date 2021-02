De nieuwe regels zijn slecht nieuws voor onder meer Alibaba, dat de afgelopen maanden al streng werd aangepakt.

De regels werden in november al in een voorlopige versie voorgesteld, sinds zondag zijn ze formeel aangekondigd. De bedoeling is om met de regulering te voorkomen dat grote internetplatformen hun positie misbruiken ten nadele van de consument of van handelaars die actief willen zijn op meerdere platformen.

Het gaat voor alle duidelijkheid vooral om Chinese technologiebedrijven, gezien buitenlandse grote spelers amper of niet zijn toegestaan.

Een van de regels is volgens Reuters dat handelaars niet langer mogen gedwongen worden om te kiezen tussen grote spelers. Iets waar de Chinese overheid recent nog kritiek op gaf tegenover Ant Group (een deel van Alibababa) omdat die exclusiviteit eiste.

De regels zijn slecht nieuws voor Alibaba (Taobao, Ant Group), Tmall, JD.com, Alipay of WeChat Pay. De Chinese overheid zegt dat het momenteel haar inspanningen tegen monopolies opvoert, maar dat het ook lastig is omdat praktijken die monopolies in de hand werken vandaag vooral in algoritmes en het gebruik van data zitten.

