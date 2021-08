Het Nationale Volkscongres van China heeft een wet aangenomen die de privacy van mensen online beter moet beschermen. De regels gaan op 1 november in, meldt staatspersbureau Xinhua.

De privacywet betekent een nieuwe inspanning van Peking om de techsector te reguleren. Het wetsvoorstel was eind april al openbaar gemaakt. Door de wet worden bedrijven aan nog strengere regels onderworpen. Zo moet de behandeling van persoonsgegevens beperkt blijven tot een 'duidelijk en redelijk' doel. De wet stelt ook de voorwaarden vast waaronder bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, waaronder het verkrijgen van toestemming van de betrokkene. Ook zijn in de nieuwe regel richtlijnen opgenomen voor de bescherming van gegevens wanneer deze naar het buitenland worden doorgegeven.

De wet bepaalt ook dat degenen die persoonsgegevens verwerken iemand moeten aanwijzen die belast is met de bescherming daarvan. Die persoon moet ook periodieke controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd.

Peking is al enige tijd bezig de machtspositie van grote bedrijven als Tencent en Alibaba aan te pakken met strengere regelgeving. De afgelopen tijd werden verschillende bedrijven aangepakt vanwege onder meer mededingingsovertredingen en de omgang met data van gebruikers.

