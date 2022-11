De Chinese autoriteiten hebben een lockdown ingesteld in het gebied rond de grootste iPhone-fabriek ter wereld. Die heeft te maken met een uitbraak van coronagevallen.

Het gaat om de fabriek van het Taiwanese concern Foxconn in de stad Zhengzhou. Het gebied rond de site in het oosten van China, waarin ook de internationale luchthaven ligt, moet nu zeven dagen in lockdown, waardoor alleen voertuigen met essentiële goederen de zone mogen binnengaan of verlaten. Daardoor zullen geen iPhones van de Amerikaanse technologiereus Apple uit de fabriek kunnen worden verscheept. Daarnaast bemoeilijken de maatregelen de aanwerving van nieuw personeel en de aanvoer van productieonderdelen.

Werknemers in quarantaine

Foxconn heeft in zijn belangrijke fabriek in Zhengzhou te maken met een opstoot van coronagevallen. Daardoor moesten verscheidene van de zowat 200.000 werknemers in quarantaine gaan, terwijl anderen op de vlucht sloegen. Zhengzhou meldde dinsdag dat het aantal coronagevallen op een dag tijd was gestegen van 95 tot 359. De Chinese autoriteiten houden nog altijd vast aan een streng coronabeleid.

Foxconn en Apple reageerden nog niet op de lockdown. Eerder had het Taiwanese bedrijf wel al geprobeerd om mogelijke verstoringen in de fabriek te temperen door onder meer de lonen te verhogen en in back-upproductie in andere vestigingen te voorzien.

Apple lanceerde in september zijn iPhone 14-reeks. De Foxconn-fabriek in Zhengzhou is goed voor meer dan tachtig procent van de productie van de nieuwe smartphones.

