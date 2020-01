In China zetten de overheid en de auto-industrie zwaar in op verwisselbare accu's voor elektrisch aangedreven voertuigen. De achterliggende gedachte is dat bestuurders hun auto niet langer hoeven op te laden, maar dat zij op diverse locaties gewoon een volle batterij in de wagen kunnen plaatsen.

De overheid in China, 's werelds grootste afzetmarkt voor auto's, zet alles in het werk om een industriestandaard voor de technologie te ontwikkelen. Op die manier zullen automobilisten in de toekomst, bijvoorbeeld bij tankstations, eenvoudigweg een nieuwe, volgeladen accu kunnen installeren. Wachten tot het elektrische voertuig op de 'klassieke' wijze is opgeladen, een proces dat uren in beslag kan nemen, hoeft vanaf dan niet meer. Dankzij de standaardisatie maakt het ook niet uit om welk automerk- of model het gaat, meldt Reuters.

De Chinese autofabrikanten BAIC BluePark en NIO voeren inmiddels al testen uit met verwisselbare accu's, en bieden klanten ook de mogelijkheid om de auto en de batterij apart aan te schaffen. Volgens deze fabrikanten neemt het verwisselen van een accu minder dan drie minuten tijd in beslag. Bij gebrek aan een industriestandaard, zijn de klanten voorlopig wel genoodzaakt om de 'swap-stations' van hun eigen merk te gebruiken.

Het concept van een verwisselbare accu voor elektrisch aangedreven voertuigen is niet nieuw. Ook Tesla heeft testen uitgevoerd met dergelijke batterijen, maar besloot uiteindelijk om de technologie niet op grote schaal uit te rollen.

China is wereldwijd goed voor de verkoop van de helft van de elektrische wagens. Sinds de overheid de subsidies voor EV's in juli vorig jaar terugschroefde, is de vraag naar elektrische auto's in het land weliswaar iets gedaald. Desalniettemin wil ook China op termijn af van auto's met een klassieke brandstofmotor.

