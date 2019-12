China heeft aangekondigd dat het in de eerste helft van volgend jaar klaar zal zijn met Beidou, zijn eigen versie van een plaatsbepalingssysteem via satelliet. Het moet het land minder afhankelijk maken van gps, dat door de VS wordt beheerd.

Beidou is een netwerk van satellieten die moeten kunnen concurreren met het global positioning system, of gps. China plant zijn laatste twee satellieten voor het systeem in juni 2020 te lanceren. Beidou zal bij zijn start al meteen een mogelijk erg grote bereik hebben, vermits zo'n 70 procent van de Chinese smartphones ondertussen klaar zijn om het systeem te gebruiken.

Het systeem is een van de vele radertjes in de plannen van China om zijn eigen stempel zetten op de toekomstige telecominfrastructuur. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de uitrol van 5G door Chinese bedrijven in heel wat landen. Gps is, voor China, een belangrijk onderdeel daarvan omdat het systeem is gebaseerd op technologie van de Amerikaanse luchtmacht en nog altijd beheerd wordt door het Amerikaanse leger. De vrees is dat de VS toegang tot het systeem voor bepaalde regio's kan intrekken, bijvoorbeeld bij conflicten.

Beidou is overigens niet het enige satellietnetwerk dat een alternatief probeert te bieden voor gps. Er is ook het Europese project Galileo, dat in 2020 werkbaar moet zijn, en ook India en Rusland werken aan eigen systemen. De gebruikersmassa daarvan zal waarschijnlijk echter kleiner zijn dan die van Beidou.