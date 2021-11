Nu china gamen voor minderjarigen drastisch beperkt, heeft dat ook een invloed op de capaciteit van lokale datacenterspelers, zegt Canalys.

In China mogen minderjarigen voortaan nog maar drie uur per week gamen. Dat zorgt er voor dat datacenters in het land nu met overcapaciteit zitten, zegt Steve Brazier, CEO van marktonderzoeker Canalys op een event van het bedrijf. '25 tot 30 procent van de Chinese cloudcapaciteit was voor gaming,' verklaarde hij er volgens The Register.

Veel details over hoeveel die capaciteit nu is, en welke bedrijven daar het meest last van hebben, is niet bekend. Maar volgens Brazier zijn er door de regels al bouwplannen voor nieuwe datacenters verschoven. Tegelijk waarschuwt hij dat reguleringen, zowel in China als in andere landen, een invloed zullen hebben op de markt.

Leveringsproblemen door corona

Verder merkte Brazier ook op dat de toeleveringsketen door corona problematisch blijft. Dat maakt dat fabrikanten moeten kiezen wiens bestellingen ze eerst afwerken en daarbij trekken grote bedrijven vaak aan het langste eind. Hij stelt dat KMO's het daardoor eerder moeten stellen met wat ze kunnen krijgen op de markt, vaak ongeacht de prijs.

