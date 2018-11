Chinees leger koopt Leuvense mapping software (UPDATE)

Het zou gaan om LuciadLightspeed van Luciad, een spin-off van de KU Leuven dat zich toelegt op GIS (geospatiale informatiesystemen) en vorig jaar werd overgenomen door het Zweedse Hexagon.

Volgens de South China Morning Post gaat het niet zomaar om kaartensoftware, maar om hetzelfde informatiesysteem dat onder meer de VS en de Navo gebruiken om oorlogssituaties in real time in kaart te brengen.

Zo verzamelt Luciad data van drones, satellietbeelden, radars en sensoren en brengt ze in real time snel bewegende voorwerpen in kaart met een accuraatheid van drie centimeter. De VS gebruikt Luciad onder meer om haar geheime missies te ondersteunen aldus de krant.

Maar de vermeende aankoop is niet zonder enige controverse. De South China Morning Post schetst twee situaties. Enerzijds vereist China dat buitenlandse toeleveranciers hun broncode moeten tonen aan de autoriteiten. Dat zou China inzage geven in alle details en capaciteiten van de software die tegelijk ook door de Navo en de VS worden gebruikt om militaire situaties te monitoren.

Anderzijds, zeker als China de broncode niet kan inkijken, valt het volgens een Chinese securityexpert die de krant sprak niet uit te sluiten dat de software code bevat die Luciad (of anderen) inzage geeft in het Chinese gebruik van de software.

Luciad gaf tegenover de krant geen antwoord op de vraag of China de broncode kon inkijken. Tegenover Data News ontkent het bedrijf de aankoop (zie update).

Update 16 uur:

Hexagon laat in een reactie aan Data news weten dat de informatie van de South China Morning Post niet klopt. "We zijn zeer vereerd met de lovende kritiek, maar de kern van het artikel is volledig onjuist." Aldus Christophe De Preter, chief commercial officer bij Hexagon.

Hexagon en Luciad hebben wel een dochteronderneming in China en verkopen er ook mappingsoftware in diverse sectoren. Maar het gaat niet om de defensie-oplossing waarvan in het artikel sprake is, en evenmin aan het defensiedepartement van China. "We respecteren daarin de Europese en Amerikaanse regelgeving rond het exporteren van technologie." Aldus De Preter.