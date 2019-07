China heeft afgelopen vrijdag haar ruimtestation Tiangong-2 laten neerstorten op aarde. Volgend jaar begint een nieuwe ruimtemissie.

Iets meer dan een jaar nadat China haar eerste ruimtestation, Tiangong-1, liet neerstorten komt er ook een einde aan het tweede station. Dat werd gelanceerd in september 2016 en is daarmee ongeveer duizend dagen actief geweest.

Het ruimtestation stortte rond 15 uur Belgische tijd neer in de Zuidelijke Stille Oceaan. Dat gebeurde onder gecontroleerde omstandigheden waarbij zeker was dat de brokstukken niet in bewoond gebied zouden neerstorten. Voorganger Tiangong-1 deed het minder elegant. China verloor controle over dat ruimtestation in september 2016, waarna het in april 2018 ongecontroleerd neerstortte.

Tiangong-2 weegt zo'n 8,5 ton en had de grootte van een schoolbus. Het station was relatief klein en had plaats voor twee taikonauten.

Met de twee stations uit de ruimte heeft China niet langer een eigen basis. Wel wil het land opnieuw bouwen aan een groter ruimtestation. Daarvoor lanceert het in 2020 de eerste Tanhe-1 module.