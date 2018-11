Chinees staatspersagentschap creëert artificieel nieuwsanker

"Hallo iedereen. Ik ben een Engelstalig artificieel intelligent nieuwsanker. Dit is mijn eerste werkdag voor het Xinhua-nieuwsagentschap", stelt de computergestuurde nieuwslezer zichzelf nogal houterig voor.

Naast het computergestuurd nieuwsanker voor Engelstalige kijkers, heeft Xinhua er ook eentje gemaakt dat Chinees spreekt. Het persagentschap ontwikkelde de twee nieuwslezers in samenwerking met Sogou, een Chinese zoekrobot die grotendeels in handen is van internetgigant Tencent. De digitale klonen werden getraind met videobeelden. Op basis daarvan leerden ze zichzelf de stem, lipbewegingen en gezichtsuitdrukkingen aan van de menselijke nieuwslezers waarop ze gebaseerd zijn.

Het voordeel is dat deze ankers "24 uur per dag kunnen werken, op verschillende sociale media-platformen, wat de kost van het produceren van nieuws kan reduceren en de efficiëntie kan vergroten", stelt Xinhua. De AI-nieuwslezers zullen in eerste instantie verschijnen op een online TV-pagina, op de Chinese en Engelse app van Xinhua en op het publiek account van WeChat.

De AI-toepassing beperkt zich niet tot het voorlezen van nieuws, meent Wang Xiaochuan, CEO van Sogou. In een interview verwijst hij naar een app van Sogou die boeken voorleest. "In de toekomst kunnen het ook uw ouders zijn die een verhaaltje voorlezen."

Intussen waarschuwen mensenrechtenorganisaties dat China zich steeds meer ontwikkelt tot een digitale politiestaat, waar censuur steeds moeilijker te omzeilen valt. Het invoeren van een computergestuurde nieuwslezer kan gezien worden als een volgende stap in de controle over de verspreiding van informatie. Al is niet meteen duidelijk wat de impact zal zijn als deze AI-nieuwsankers effectief op grote schaal ingezet worden. Als het staatsagentschap propaganda wil verspreiden, dan maakt het weinig uit of die voorgelezen wordt door een mens of door een robot.