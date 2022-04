Het Chinese DJI, 's werelds grootste fabrikant van civiele drones, schort zijn commerciële activiteiten in zowel Rusland als Oekraïne op. De dronebouwer is een van de weinige Chinese bedrijven die publiekelijk zo'n initiatief neemt.

China staat in nauw diplomatiek contact met Rusland. Peking zit wel verveeld met de Russische inval in Oekraïne, maar weigerde tot nu toe om die te veroordelen. Dit in tegenstelling tot westerse landen, die na de inval economische sancties troffen tegen Rusland. Veel westerse bedrijven hebben hun activiteiten in het land intussen ook stopgezet.

De Oekraïense vicepremier Mychajlo Fedorov schreef vorige maand een brief naar DJI, waarin hij het Russische leger ervan beschuldigde 'producten' van het Chinese bedrijf te gebruiken om burgers te treffen. 'We vragen uw bedrijf om de banden met Rusland te verbreken en niet langer zaken te doen met het land', zo klonk het in de brief die op Twitter werd gepubliceerd.

De Chinese dronefabrikant liet nu in een persbericht weten dat het de zaak onderzoekt, en dat het intussen alvast alle commerciële activiteiten in Rusland en Oekraïne tijdelijk opschort. Vorige week al had DJI, dat drones bouwt voor burgers, het gebruik ervan voor militaire doeleinden gehekeld.

