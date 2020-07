Twee Chinese hackers worden in de Verenigde Staten verdacht van spionage op grote schaal. Daarbij zou een Belgisch techbedrijf geviseerd zijn. Dat schrijft Le Soir zaterdag.

Op 7 juli werden de twee Chinese hackers in de VS aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van het wereldwijd bespioneren van bedrijven, ngo's en labo's en dat gedurende een tiental jaar.

De vermeende cybercriminelen zouden zich gericht hebben op een reeks doelwitten met strategisch belang of belang voor de handel, gaande van high-tech bedrijven tot de zakensector, videospelletjes, zonne-energie en defensie. De gestolen handelsgeheimen zouden samen 'honderden miljoenen dollar' waard zijn, zegt het departement Justitie.

Op de lijst van getroffen bedrijven, staat ook een Belgisch bedrijf, zo schrijft Le Soir. De Amerikaanse justitie spreekt van een Belgisch softwarebedrijf dat in de periode maart-april 2018 getroffen werd door een diefstal van ongeveer '142 gigabytes aan documenten'. Het parket van Brussel bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft er geen commentaar over.

Op 7 juli werden de twee Chinese hackers in de VS aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van het wereldwijd bespioneren van bedrijven, ngo's en labo's en dat gedurende een tiental jaar. De vermeende cybercriminelen zouden zich gericht hebben op een reeks doelwitten met strategisch belang of belang voor de handel, gaande van high-tech bedrijven tot de zakensector, videospelletjes, zonne-energie en defensie. De gestolen handelsgeheimen zouden samen 'honderden miljoenen dollar' waard zijn, zegt het departement Justitie. Op de lijst van getroffen bedrijven, staat ook een Belgisch bedrijf, zo schrijft Le Soir. De Amerikaanse justitie spreekt van een Belgisch softwarebedrijf dat in de periode maart-april 2018 getroffen werd door een diefstal van ongeveer '142 gigabytes aan documenten'. Het parket van Brussel bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft er geen commentaar over.