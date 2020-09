Het Chinese technologieconcern Sina, bekend van het Twitter-achtige platform Weibo, heeft aangekondigd zich terug te trekken van techbeurs Nasdaq.

De aankondiging komt op een moment dat Chinese bedrijven die in de Verenigde Staten zijn genoteerd onder verscherpt toezicht staan, terwijl de commerciële en technologische rivaliteit met Peking toeneemt. Chinese bedrijven wenden zich al geruime tijd tot de VS om fondsen te weven, maar worden door de overheid tegenwoordig sterk aangemoedigd om in plaats daarvan voor nationale aandelenmarkten te kiezen, zoals Hongkong of Shanghai.

Aandelen terugkopen

De Sina-groep, die in 2000 debuteerde op Nasdaq, maakte in een verklaring bekend volgend jaar het Amerikaanse technologische centrum te willen verlaten. Een officiële reden hiervoor heeft het concern niet gegeven. New Wave MMXV, een bedrijf dat eigendom is van Sina-topman Charles Chao, zal alle aandelen van de groep terugkopen voor 43,30 dollar per stuk, aldus de verklaring. De transactie, die wordt geschat op 2,59 miljard dollar, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

De belangrijkste Chinese chipfabrikant SMIC trok zich in juni terug van de New York Stock Exchange. De Chinese e-commercegiganten Alibaba en JD.com hebben op hun beurt gekozen voor een tweede notering aan de Hong Kong Stock Exchange (HKEX).

Omgekeerd maakte de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen XPeng een merkbaar debuut op Wall Street. De concurrent van Tesla in China haalde in augustus 1,5 miljard dollar op.

