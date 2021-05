De grote Chinese webwinkel Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal een verlies geleden vanwege een miljardenboete die werd opgelegd door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken. Het nettoverlies bedroeg 5,5 miljard yuan, omgerekend 705 miljoen euro. Het is voor het eerst sinds 2012 dat er een nettoverlies in de boeken verschijnt bij het concern.

De recordboete van 18,2 miljard yuan werd in april geheven. Het e-commercebedrijf moest verder ook een aantal maatregelen nemen om onder meer eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven te beschermen die gebruikmaken van Alibaba's platformen. De Chinese overheid treedt al langer strenger op tegen de grote technologieconcerns in het land die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.

Beursgang tegengehouden

Eerder werd ook al de beursgang van Alibaba's dochteronderneming en financieel dienstverlener Ant Group op het laatste moment door Chinese toezichthouders tegengehouden. De autoriteiten vreesden dat het bedrijf een risico zou vormen voor de stabiliteit van het Chinese financiële systeem. De beursgang van Ant had de grootste van de wereld moeten worden. Ook Ant wordt nu strenger gereguleerd door de Chinese autoriteiten. Alibaba en Ant komen allebei uit de koker van zakenman Jack Ma.

De omzet van Alibaba ging wel flink omhoog door het vele onlineshoppen in coronatijd en meer gebruikers van de webwinkel. Ze kwam uit op 187,4 miljard yuan oftewel 24 miljard euro. Over het gehele gebroken boekjaar dat eind maart afliep bedroegen de inkomsten ruim 717 miljard yuan. Alibaba gaf aan voor dit boekjaar te rekenen op een omzetgroei met minstens 30 procent tot meer dan 930 miljard yuan.

