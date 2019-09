OnePlus opent vandaag een vestiging in Brussel. Dat kondigt de Chinese smartphonefabrikant aan in een persbericht.

De OnePlus-toestellen waren in België al rechtstreeks te bestellen via de website van het bedrijf en sinds mei ook bij Fnac, het eerste en enige officiële verkoopkanaal van OnePlus in België. Nu maakt het jonge bedrijf zijn komst naar België officieel, door een kantoor te openen in Brussel.

Het Belgische team wordt geleid door de Spanjaard David Sanmartin, Business Development Director van OnePlus Europe, die drie jaar geleden de basis legde voor OnePlus Europa. "Het is hartverwarmend dat we welkom worden geheten door een enthousiaste Belgische community van rond de 40.000 mensen. Door het vormen van een lokaal team hopen we onze community nog beter van dienst te zijn en te bouwen aan ons merk in de Belgische markt", zegt hij.

OnePlus is een Chinees bedrijf, maar omdat het geen 5G-netwerkapperatuur maakt staat het - in tegenstelling tot Huawei - niet op de zwarte lijst van de Verenigde Staten en kan het beroep doen op de diensten van Google. Als besturingssysteem gebruikt het Oxygen OS, een geoptimaliseerde versie van Android.

Op 10 oktober stelt het bedrijf de OnePlus 7T-serie voor, die ook in België te verkrijgen zal zijn.