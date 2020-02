Xiaomi, Oppo, Vivo en mogelijk Huawei werken aan een gezamenlijk ontwikkelaarsplatform om apps aan te bieden. Dat geeft hen een slag onder de arm tegen het monopolie van Google.

Volgens Reuters lopen er momenteel besprekingen tussen de vier waarbij apps, muziek, games, films en andere digitale producten via één platform naar alle toestellen van de vier merken kunnen worden aangeboden buiten China. Het project krijgt de naam Global Developer Service Alliance of GDSA mee.

Oppo, Vivo en Xiaomi bevestigen het initiatief, al nuanceert Xiaomi dat het niet de bedoeling is om Google te beconcurreren. Ook nuanceert het bedrijf dat Huawei geen deel zou uitmaken van het initiatief. Huawei zelf geeft geen commentaar en Oppo en Vivo spreken zich niet uit over de betrokkenheid van Huawei.

De lancering van het platform was aanvankelijk voorzien voor maart, maar kan vertraging oplopen door het Coronavirus. Reuters spreekt van een lancering in negen regio's, waaronder India, Indonesië en Rusland.

De keuze voor een eigen platform is een interessante zet. Vandaag werken Android smartphones in de meeste landen via Google Play. Enkel in China is de app winkel niet toegelaten.

Maar Chinese smartphonemakers heben met GDSA ook een stok achter de deur. Zo krijgt Huawei door een handelsban van de VS momenteel geen toegang meer tot Google Play voor nieuwe toestellen. Als de regering Trump dat zou uitbreiden naar andere Chinese fabrikanten dan hebben ze er alle belang bij om een volwaardig alternatief klaar te hebben.

Dat samen doen is des te interessanter. De meeste grote merken, zoals Samsung, hebben al geprobeerd om hun eigen besturingssysteem of applicatiewinkel te lanceren, maar nooit met hetzelfde succes als Google Play of Android zelf. Huawei probeert het vandaag met haar Harmony OS, omdat het van de VS geen toestemming meer krijgt om Android ten volle te gebruiken.

Vandaag zijn de vier genoemde smartphonemakers goed voor 40,1 procent van de wereldwijde mobiele markt volgens cijfers van IDC. Enkel het Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Apple zijn groter.

