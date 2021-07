De Chinese spelletjesgigant Tencent voert gezichtsherkenning in om te voorkomen dat kinderen 's nachts gamen. De ingreep moet gameverslaving tegengaan.

Vandaag is het in China al verboden voor minderjarigen om tussen 22:00 uur en 08:00 uur online te gamen. Met die maatregel wil de overheid gezichtsproblemen bij kinderen én een verslaving aan online gamen counteren. Maar in de praktijk blijken kinderen de verplichte leeftijdsregistratie vaak te omzeilen door een vals profiel te gebruiken.

Ook voor ouderlijk toezicht

Daarom verscherpt Tencent, marktleider in China voor videospelletjes, de aanpak. Iedereen die na 22:00 uur online wil gamen, zal een gezichtsherkenningtest moeten doorstaan om te bewijzen dat ze volwassen zijn. Zo'n test zal ook gebruikt worden bij het aanpassen van de regels die ouders kunnen instellen om te bepalen hoe lang hun kinderen mogen gamen.

De nieuwe regel wordt van toepassing op een zestigtal spelletjes, waaronder het immens populaire Honor of Kings. Die titel kent in China meer dan honderd miljoen actieve dagelijkse gebruikers. Veel van de spelletjes worden op smartphones gespeeld, waardoor de gezichtsherkenning via de camera van de telefoon kan worden toegepast.

Vandaag is het in China al verboden voor minderjarigen om tussen 22:00 uur en 08:00 uur online te gamen. Met die maatregel wil de overheid gezichtsproblemen bij kinderen én een verslaving aan online gamen counteren. Maar in de praktijk blijken kinderen de verplichte leeftijdsregistratie vaak te omzeilen door een vals profiel te gebruiken.Daarom verscherpt Tencent, marktleider in China voor videospelletjes, de aanpak. Iedereen die na 22:00 uur online wil gamen, zal een gezichtsherkenningtest moeten doorstaan om te bewijzen dat ze volwassen zijn. Zo'n test zal ook gebruikt worden bij het aanpassen van de regels die ouders kunnen instellen om te bepalen hoe lang hun kinderen mogen gamen.De nieuwe regel wordt van toepassing op een zestigtal spelletjes, waaronder het immens populaire Honor of Kings. Die titel kent in China meer dan honderd miljoen actieve dagelijkse gebruikers. Veel van de spelletjes worden op smartphones gespeeld, waardoor de gezichtsherkenning via de camera van de telefoon kan worden toegepast.