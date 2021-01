De topman van Alibaba is al twee maanden niet meer in het openbaar gezien sinds hij kritiek uitte op de Chinese overheid.

Jack Ma, vooral bekend als oprichter van Alibaba en een van de rijkste mensen ter wereld, is sinds november niet meer in het openbaar verschenen. Ook in zijn eigen tv-show werd hij intussen vervangen. In die show, Africa's Business Heroes, werd hij in november als jurylid vervangen door een andere topman van Alibaba, waarbij ook zijn foto van de website werd gehaald.

Formeel is Ma niet vermist of onvindbaar. Zo klonk het destijds bij Alibaba, tegenover de Financial Times, dat hij niet kon deelnemen door een agendaconflict. Maar het valt wel op dat de topman, die doorgaans graag in de schijnwerpers staat, opvallend onzichtbaar is geworden.

Ook op Twitter is er sinds 10 oktober geen bericht meer van hem verschenen. Al is dat minder abnormaal. Ma tweet maar elke paar weken, het voorlaatste bericht is van 19 augustus.

Kritiek op China

Verschillende media suggereren dat de Chinese overheid er mogelijk iets mee te maken heeft. Op 24 oktober sprak Ma zich kritisch uit over de financiële regulering in China. Hij omschreef dat als "een erfenis van het industriële tijdperk", en pleitte voor hervormingen.

Kort nadien werd de beursgang van digitaal betaalplatform Ant, een dochter van de Alibaba Group, door China tegengehouden ondanks eerder groen licht. Eind vorige maand begon China aan een antitrustonderzoek tegen Alibababa en kreeg Ant de opdracht om te herstructureren. Ook zijn persoonlijke waarderling is daardoor stevig gedaald. Volgens Bloomberg was Jack Ma in oktober nog 61 miljard dollar waard. Vandaag is dat nog 50,6 miljard dollar.

