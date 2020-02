Door de uitbraak van het coronavirus moeten miljoenen Chinezen vanuit huis werken. Bij ons is dat gebruikelijk, maar in China niet. En dus moeten Chinese werknemers dezer dagen massaal overschakelen naar speciale thuiswerkapplicaties.

De Chinese werkplek-apps DingTalk (van Alibaba) en Lark (van TikTok-eigenaar ByteDance) werden rond Chinees Nieuwjaar ongeveer 350 procent meer gedownload dan in de week ervoor. Het aantal downloads van WeChat Work steeg met 70 procent in een week tijd. Door de enorme toename hadden DingTalk en WeChat Work moeite om bereikbaar te blijven.

Voor veel Chinese werknemers is het thuiswerken nog even wennen. "Toen we ons eerste videogesprek hielden op maandag, zagen sommige mensen eruit alsof ze net uit bed kwamen", alsdus de eigenaresse van een start-up in Peking, die haar personeel gevraagd had om een week thuis te blijven. "Op dinsdag ging het al iets beter."

Een manager bij een bank zegt dat het thuiswerkbeleid ervoor zorgt dat ze voortdurend online moet zijn. "Onze baas zit mee in de groepsapp, dus ik moet net zo snel zijn als alle anderen."

De Chinese werkplek-apps DingTalk (van Alibaba) en Lark (van TikTok-eigenaar ByteDance) werden rond Chinees Nieuwjaar ongeveer 350 procent meer gedownload dan in de week ervoor. Het aantal downloads van WeChat Work steeg met 70 procent in een week tijd. Door de enorme toename hadden DingTalk en WeChat Work moeite om bereikbaar te blijven.Voor veel Chinese werknemers is het thuiswerken nog even wennen. "Toen we ons eerste videogesprek hielden op maandag, zagen sommige mensen eruit alsof ze net uit bed kwamen", alsdus de eigenaresse van een start-up in Peking, die haar personeel gevraagd had om een week thuis te blijven. "Op dinsdag ging het al iets beter."Een manager bij een bank zegt dat het thuiswerkbeleid ervoor zorgt dat ze voortdurend online moet zijn. "Onze baas zit mee in de groepsapp, dus ik moet net zo snel zijn als alle anderen."