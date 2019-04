Chinese spionnen hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van de Nederlandse chipmachinemaker ASML. De daders zijn hooggeplaatste R&D-medewerkers van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Met een schade van enkele honderden miljoenen euro's is het voor zover bekend de grootste spionage ooit bij een Nederlands bedrijf. De Chinese spionnen hebben als ASML-medewerkers jarenlang toegang gehad tot de interne netwerken in de vestiging in het Amerikaanse San Jose, en maakten daar broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen buit.

De diefstal gebeurde onder regie van de in 2014 opgerichte ASML-concurrent XTAL. Het bedrijf wist de gestolen kennis in razend tempo te verwerken, en kaapte een jaar later al grote klanten weg bij ASML, waaronder elektronicagigant Samsung. Een rechter in Californië veroordeelde XTAL eind 2018 tot een schadevergoeding van 223 miljoen dollar, zo blijkt uit een vonnis dat tot nog toe onopgemerkt bleef, behalve op enkele juridische blogs.