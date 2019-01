Chinezen starten 's werelds langste hoogspanningslijn op

Het project verbindt Changji met Guquan en loopt over 3.293 kilometer, aldus hoogspanningsbeheerder State Grid. Aan de hoogspanningslijn hangt een prijskaartje van 40,7 miljard yuan, meer dan 5 miljard euro. In december 2015 kreeg het project groen licht, en een maand later werd met de bouw gestart.

In de regio waar de hoogspanningslijn start is er een overschot aan capaciteit afkomstig van wind- en zonne-energie, terwijl er in het oosten van het land net veel vraag is naar stroom.

De nieuwe hoogspanningslijn is niet alleen de langste ter wereld, maar ook de krachtigste. Over de lijn kan 12.000 megawatt aan elektriciteit worden getransporteerd, pakweg de stroom opgewekt door twaalf grote elektriciteitscentrales.