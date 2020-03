Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

Noord-Koreaanse staatshackers roofden in 2018 ongeveer 223 miljoen euro uit een platform voor virtueel geld. In de zaak hebben de Verenigde Staten nu twee Chinezen aangeklaagd. Zij zouden hebben geholpen om een deel van de buit, zo'n 90 miljoen euro, wit te wassen en door te sluizen naar Noord-Korea.

De twee verdachten uit China, Tian Yinyin en Li Jiadong, zouden zo'n 113 accounts hebben gebruikt om het geld wit te wassen. Het geld werd heen en weer overgeboekt en vermengd met andere transacties, waardoor de herkomst niet meer te ontdekken viel. Toen dat klaar was, verkochten ze het geld. Dat ging naar Noord-Korea, en een deel ervan hielden ze achter als vergoeding.

Cybercriminaliteit is voor Noord-Korea een belangrijke bron van inkomsten. Het land wordt verantwoordelijk gehouden voor een paar grote digitale roven, waaronder de poging om bijna een miljard dollar te stelen van de centrale bank van Bangladesh in 2016.

De twee verdachten uit China, Tian Yinyin en Li Jiadong, zouden zo'n 113 accounts hebben gebruikt om het geld wit te wassen. Het geld werd heen en weer overgeboekt en vermengd met andere transacties, waardoor de herkomst niet meer te ontdekken viel. Toen dat klaar was, verkochten ze het geld. Dat ging naar Noord-Korea, en een deel ervan hielden ze achter als vergoeding.Cybercriminaliteit is voor Noord-Korea een belangrijke bron van inkomsten. Het land wordt verantwoordelijk gehouden voor een paar grote digitale roven, waaronder de poging om bijna een miljard dollar te stelen van de centrale bank van Bangladesh in 2016.