Het Amerikaanse chipconcern Broadcom ziet af van contracten waarin het van klanten eist dat ze enkel chips bij Broadcom kopen. Dat vloeit voort uit een deal die de chipmaker met de Europese Commissie heeft gesloten.

De Commissie had in juni 2019 een procedure tegen Broadcom geopend. Ze vermoedde dat het chipbedrijf misbruik maakte van een dominante marktpositie omdat het van zijn zes belangrijkste klanten eiste dat ze hun chips exclusief bij Broadcom zouden aankopen. Enkele maanden later nam de Commissie zelfs tussentijdse maatregelen om te vermijden dat de concurrentie al te zeer verstoord zou worden.

Ontsnapt aan boetes

Broadcom stemt er nu mee in dat alle bestaande exclusiviteitscontracten voor leveringen van systems-on-a-chip (zogeheten SoC's) voor settopboxen en modems zal schorsen. Het bedrijf belooft ook dergelijke contracten in de toekomst niet meer af te sluiten. Daarmee wordt het onderzoek gesloten en ontsnapt het bedrijf aan mogelijke boetes. De verbintenissen van Broadcom zijn wettelijk bindend gemaakt.

'Dit zal verzekeren dat de andere chipmakers met Broadcom zullen concurreren op basis van hun verdiensten. Producenten van settopboxen en internetmodems, telecom- en kabeloperatoren en uiteindelijk consumenten zullen genieten van de concurrentie tussen chipmakers in termen van lagere prijzen en innovatieve producten', verklaarde eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager.

