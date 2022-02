De Amerikaanse chipreus Intel neemt de Israëlische sectorgenoot Tower Semiconductor over. Intel telt 53 dollar cash per aandeel neer, wat het bedrijf waardeert op zowat 5,4 miljard dollar (4,75 miljard euro).

De deal zou binnen een jaar rond moeten zijn. Regelgevers moeten het licht op groen zetten en ook Towers-aandeelhouders moeten instemmen met de overname. De raden van bestuur van beide bedrijven steunen unaniem de deal, klinkt het.

Mondiaal tekort

Intel wil via de overname de productiecapaciteit opschroeven. Tower produceert ook chips in de Verenigde Staten en in Azië.

Er is mondiaal een tekort aan halfgeleiders omdat de vraag zeer hoog is. Het tekort laat zich bijvoorbeeld in de autosector voelen, nu er steeds meer chips in een wagen gaan. Chipbakkers en onderaannemers investeren momenteel in bijkomende productiecapaciteit.

