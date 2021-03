Na de stroompannes in Texas draait de chipfabriek van Samsung weer zoals normaal. Dat is goed nieuws voor smartphonemakers.

De fabriek in het Texaanse Austin moest midden februari de productie stilleggen na extreem weer gecombineerd met uitgebreide stroompannes in de regio. Dat had een rechtstreekse impact op de productie van smartphonechips.

Volgens Reuters is zo'n 65 procent van de vestiging in Austin bedoeld voor Qualcomm en Samsung. Volgens marktanalist TrendForce zorgde het stilleggen van de productie er voor dat er zo'n vijf procent minder smartphones konden gemaakt worden tussen april en juni.

Die impact is niet weg, maar het probleem wordt wel niet erger nu de fabriek weer op normaal niveau chips kan produceren.

