Melexis, dat halfgeleiders voor de autosector maakt, heeft zijn jaarvooruitzichten verhoogd, na een sterk tweede kwartaal.

Het technologiebedrijf uit Ieper verwacht nu over heel 2022 een omzetgroei tussen 28 en 30 procent en een bedrijfswinstmarge van 26 procent. In het voorjaar ging Melexis nog uit van een omzetgroei van 18 à 23 procent. Het bedrijf gaat ook een tussentijds dividend uitkeren van 1,30 euro bruto per aandeel.

In het tweede kwartaal boekte de Belgische chipmaker een omzet van 208,4 miljoen euro, een stijging met 31 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De evolutie van de dollarkoers had een positieve impact van 5 procent op de omzet, zegt Melexis. Het sterke orderboekje vertaalde zich in verkopen, ondanks de blijvende uitdagingen in de toeleveringsketen, aldus CEO Marc Biron. Melexis profiteert van de versnelde elektrificatie van het wagenpark en het stijgend aantal toepassingen op het gebied van comfort en veiligheid.

De bedrijfswinst kwam in het tweede kwartaal uit op 57,2 miljoen euro, 57 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 27,5 procent van de omzet. Netto bleef er 47,5 miljoen euro over. Op korte termijn blijft de vraag naar halfgeleiders robuust, verwacht de CEO, maar over de middellange termijn is er meer onzekerheid door de geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen.

