De topman van de Amerikaanse chipfabrikant vreest voor prijsstijgingen. Het bedrijf heeft al recordaantallen DRAM voor pc's geleverd dit kwartaal.

De topman van chipfabrikant Micron, Sanjay Mehrotra, zegt dat er een tekort is aan DRAM-geheugen en dat dat nog even zal aanhouden. Net als bij halfgeleiderchips, waarvan een tekort ondertussen meerdere industrieën vertraagt, is ook de vraag naar DRAM hoger dan het aanbod, zegt Mehrotra. Een en ander kan voor stevige prijsstijgingen zorgen. "Als gevolg van een sterke vraag en een gelimiteerd aanbod, staat de DRAM-markt momenteel voor een ernstig onderaanbod, waardoor de prijzen van DRAM-geheugen snel de hoogte in gaan. We zien de DRAM-markt nog krapper worden doorheen het jaar", aldus Mehrotra.

Lees ook: Chiptekort kan verder oplopen na Japanse fabrieksbrand

De CEO van Micron deed de uitspraken bij de voorstelling van de kwartaalresultaten. Daaruit moet blijken dat het bedrijf het voorbije kwartaal recordhoeveelheden aan DRAM leverde voor pc's. Micron haalde 6,24 miljard dollar binnen in het voorbije kwartaal, 30 procent meer dan een jaar eerder. Zo'n drie-kwart van die inkomsten komen uit DRAM-geheugen, de rest uit NAND-geheugen.

Niet snel beterschap

Micron verwacht dat de verhoogde vraag naar geheugenchips ook de rest van het jaar zal aanhouden, en niet alleen voor pc's, maar ook voor datacenters, mobile en automotive toepassingen.

Door de pandemie en de shift naar meer thuiswerk die daarbij hoort, is de vraag naar laptops en pc's het voorbije jaar gestegen. De fabrieken die alle onderdelen voor die toestellen moeten maken, kunnen de vraag echter niet bijhouden. Ze worden daarbij niet geholpen door allerlei productievertragingen. Micron kreeg het voorbije jaar in zijn fabrieken onder meer te maken stroomstoringen, aardbevingen en watertekorten door een aanhoudende droogte in Taiwan. Het bouwen van chips vereist miljoenen liters aan water dat voor en na het proces gezuiverd moet worden. Watertekorten plaagden eerder dit jaar ook chipfabrikant TSMC.

De topman van chipfabrikant Micron, Sanjay Mehrotra, zegt dat er een tekort is aan DRAM-geheugen en dat dat nog even zal aanhouden. Net als bij halfgeleiderchips, waarvan een tekort ondertussen meerdere industrieën vertraagt, is ook de vraag naar DRAM hoger dan het aanbod, zegt Mehrotra. Een en ander kan voor stevige prijsstijgingen zorgen. "Als gevolg van een sterke vraag en een gelimiteerd aanbod, staat de DRAM-markt momenteel voor een ernstig onderaanbod, waardoor de prijzen van DRAM-geheugen snel de hoogte in gaan. We zien de DRAM-markt nog krapper worden doorheen het jaar", aldus Mehrotra.De CEO van Micron deed de uitspraken bij de voorstelling van de kwartaalresultaten. Daaruit moet blijken dat het bedrijf het voorbije kwartaal recordhoeveelheden aan DRAM leverde voor pc's. Micron haalde 6,24 miljard dollar binnen in het voorbije kwartaal, 30 procent meer dan een jaar eerder. Zo'n drie-kwart van die inkomsten komen uit DRAM-geheugen, de rest uit NAND-geheugen.Micron verwacht dat de verhoogde vraag naar geheugenchips ook de rest van het jaar zal aanhouden, en niet alleen voor pc's, maar ook voor datacenters, mobile en automotive toepassingen. Door de pandemie en de shift naar meer thuiswerk die daarbij hoort, is de vraag naar laptops en pc's het voorbije jaar gestegen. De fabrieken die alle onderdelen voor die toestellen moeten maken, kunnen de vraag echter niet bijhouden. Ze worden daarbij niet geholpen door allerlei productievertragingen. Micron kreeg het voorbije jaar in zijn fabrieken onder meer te maken stroomstoringen, aardbevingen en watertekorten door een aanhoudende droogte in Taiwan. Het bouwen van chips vereist miljoenen liters aan water dat voor en na het proces gezuiverd moet worden. Watertekorten plaagden eerder dit jaar ook chipfabrikant TSMC.