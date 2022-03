Verschillende chipbedrijven staken de levering aan Rusland met het oog op ingestelde Westerse sancties. Het gaat onder meer om AMD en Intel. Ook TSMC meldt zich aan de sancties te zullen houden.

Dit meldt de Association of Russian Developers and Electronics Manufacturers (ARPE) aan diverse Russische media. Intel bevestigt de stap tegenover onder meer Tom's Hardware. Het Amerikaanse techbedrijf meldt te voldoen aan alle exportbeperkingen en sancties in landen waar het actief is.

Hoe ver de handelsstop gaat is niet duidelijk. De nieuwe exportbeperkingen zijn voornamelijk gericht op chips voor militaire doeleinden, en op chips die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden.

De sancties zijn niet van toepassing op consumentenchips. Het is echter goed mogelijk dat bedrijven besluiten de levering van alle chips tijdelijk stilleggen om goed in kaart te kunnen brengen welke producten zij wel en juist niet mogen leveren.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

