In het kader van de Aziatische rondreis van Nancy Pelosi, waarschuwt de Taiwanese chipgigant TSMC dat een invasie zijn apparatuur 'onbruikbaar' zou maken. 'Niemand kan TSMC met geweld controleren', verklaarde Mark Liu, CEO van TSMC maandag in een zeldzaam interview op CNN.

Het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wakkert de spanningen tussen de Verenigde Staten en China aan. Pelosi wordt maandag verwacht in Singapore, de eerste halte van haar Aziatische rondreis die ook een bezoek aan Taiwan zou kunnen omvatten. Zelfs een kort bezoek van Pelosi aan Taiwan zou door Peking als een provocatie gezien kunnen worden.

'In het geval van militair geweld of een invasie', zal de apparatuur van TSMC 'onbruikbaar' worden, waarschuwde de CEO van TSMC. 'De installaties zijn zo geavanceerd. Ze zijn afhankelijk van een realtime verbinding met de buitenwereld, met Europa, Japan en de Verenigde Staten', verklaarde hij. 'Van materialen tot chemische producten en onderdelen, over software', het zijn de 'inspanningen van iedereen die toelaten dat de processen werken', zei hij nog.

