Het tekort aan halfgeleiders en de pandemie verstoorden de chipproductie in 2021. De top 10 OEM's investeerde echter 25,2 procent meer in chips. Zij waren goed voor 42,1 procent van de totale markt.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van Gartner. 'Verkopers van halfgeleiders hebben in 2021 meer chips verscheept, maar de vraag van de OEM's was veel groter dan de productiecapaciteit van de leveranciers', zegt Masatsune Yamaji, onderzoeksdirecteur bij Gartner.

Het tekort aan halfgeleiders zorgde ervoor dat OEM's hun productie niet konden verhogen. Het ging hierbij om auto's, maar ook om verschillende soorten elektronische apparatuur waaronder smartphones en videogameconsoles. Door het chiptekort zijn de verkoopprijzen echter aanzienlijk gestegen. OEM's gaven hierdoor in 2021 fors meer uit aan de inkoop van halfgeleiders dan in eerdere jaren.

Gemiddelde verkoopprijs met 15 procent of meer gestegen

De gemiddelde verkoopprijzen van halfgeleiderchips zoals microcontroller-units, general-purpose logic-geïntegreerde schakelingen (IC's) en een breed scala aan toepassingsspecifieke halfgeleiders stegen in 2021 met 15 procent of meer. 'Ook het tekort aan halfgeleiders versnelde de dubbele boeking en paniekaankopen van OEM's, wat een enorme piek in hun uitgaven voor halfgeleiders veroorzaakte', aldus Yamaji.

Apple en Samsung Electronics hebben sinds 2011 de twee hoogste posities op de kopersmarkt behouden. Wel wisselden de partijen door de jaren heen van positie. Huawei had moeite om chips te kopen en zakte in 2021 van de derde plaats naar de zevende plaats.

© Gartner

Andere Chinese smartphone-OEM's zoals BBK Electronics en Xiaomi verhoogden hun investeringen in halfgeleiders aanzienlijk. Deze partijen wilden inspelen op het verlies van Huawei op de smartphonemarkt in 2021 (zie tabel 1).

Apple voert ranglijst aan

Apple blijft aan de top van de ranglijst voor halfgeleideruitgaven staan in 2021. Het Amerikaanse bedrijf verhoogde zijn uitgaven aan geheugenchips met 36,8 procent en aan niet-geheugenchips met 20,2 procent in 2021. Het verminderde echter zijn investeringen naar computermicroprocessing units (MPU's) als gevolg van de verschuiving naar zijn eigen in-house ontworpen applicatieprocessors.

Samsung Electronics gaf 24,1 procent meer uit aan geheugenchips en 23,9 procent meer aan niet-geheugenchips in 2021. De stijging van de uitgaven aan geheugen was niet alleen het resultaat van een stijging van de geheugenprijs, maar ook van de groei van Samsung in zijn doelmarkten voor elektronische apparatuur. Het gaat daarbij met name om de smartphone- en solid-state drive (SSD)-markt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

