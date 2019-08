De Amerikaanse chipmaker Broadcom koopt de zakelijke tak van cyberveiligheidsbedrijf Symantec. Met de deal is zo'n 10,7 miljard dollar in contanten gemoeid.

Symantec is vooral bekend van zijn antivirussoftware, waaronder Norton AntiVirus. Dat product blijft evenwel bij het bedrijf en gaat niet mee naar Broadcom. Symantec wil zich in de toekomst meer op zijn consumentenproducten gaan richten. Ook wil het bedrijf afstand nemen van een moeilijke periode met onder meer een grote reorganisatie, een onderzoek waardoor resultaten achteraf moesten worden aangepast en voortijdig vertrek van zijn bestuursvoorzitter in mei.

Voor Broadcom gaat het om de tweede grote uitbreiding op het vlak van software. Vorig jaar kocht Broadcom al CA Technologies voor 19 miljard dollar. Er gingen eerder nog geruchten dat Broadcom Symantec helemaal zou willen overnemen. Daarbij zou gesproken zijn over een deal ter waarde van meer dan 15 miljard dollar. Maar dat overleg zou stukgelopen zijn door onenigheid over de overnameprijs. Waarschijnlijk is daarom gekozen om alleen de zakelijke tak te kopen.