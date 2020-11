De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors kondigt een strategische samenwerking aan met Amazon Web Services rond toepassingen voor de auto-industrie.

De samenwerking is onder meer gericht op het leveren van een veilige oplossing voor voertuigen en nieuwe cloud-aangedreven diensten. Daarmee zouden automakers in de toekomst bijvoorbeeld op afstand controles kunnen uitvoeren bij storingen, waarmee dure ingrepen en reparaties voorkomen kunnen worden.

Voor mobiliteits- en verzekeringsmaatschappijen zouden, als gevolg van de samenwerking, op termijn nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontstaan. Autogebruikers zouden bijvoorbeeld kortingen kunnen krijgen op basis van rijgedrag.

NXP legt uit dat de focus in de auto-industrie steeds meer ligt op rekenkracht in plaats van paardenkracht. Slimme toepassingen zijn daarmee de toekomst voor verdere innovaties. Financiële details van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt. De bedrijven geven nadere inhoudelijke informatie over de samenwerking tijdens een webinar aanstaande donderdag.

