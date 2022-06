De chipsector geeft dit jaar naar schatting in totaal 109 miljard dollar uit. Driekwart van dat bedrag zit in Azië. Europa groeit spectaculair, maar blijft een kleine vis in de globale vijver.

De 109 miljard dollar aan investeringen gaan zowel naar uitbreiding van bestaande productielijnen als naar nieuwe fabs (chipfabrieken). Het gaat om een jaarlijkse groei van 20 procent nadat er vorig jaar al een toename van 42 procent was. Dat becijfert sectororganisatie Semi. Semi verwacht voor 2023 een gelijkaardig bedrag van 109 miljard dollar.

De investeringen in halfgeleiders nemen elk jaar toe en zijn een verdubbeling ten opzichte van 2019 (55 miljard dollar). Maar met het wereldwijde chiptekort worden investeringen en uitbreidingen met argusogen gevolgd.

Waar gaan die investeringen naartoe? Zo'n 34 miljard dollar, gaat naar Taiwan, thuisland van chipgigant TSMC en traditioneel het land met een enorme focus op halfgeleiders, een toename van 52 procent.

Nadien volgt Korea, thuisbasis van Samsung, met 25,5 miljard, een toename van 7 procent. Voor China gaat het om 17 miljard, een daling van 14 procent al merkt Semi op dat het land vorig jaar recordinvesteringen kende voor halfgeleiderproductie. Voor Noord- en Zuid Amerika noemt Semi enkel 9,3 miljard dollar voor 2023 en geen cijfer voor 2022. Maar daar zou dit jaar een toename van 19 procent zijn en volgend jaar nog eens 13 procent.

Voor Europa en het Midden-Oosten gecombineerd komt Semi uit op 9,3 miljard dollar dit jaar. Dat is een spectaculaire groei van 176 procent. Maar qua totaalbedrag komen de twee regio's samen nog niet in de buurt van de Aziatische topspelers. De EU wil tegen 2030 twintig procent van de wereldwijde chipproductie op eigen grondgebied. Maar aan het tempo dat in Azië de investeringen toenemen lijkt er nog een lange weg voor ons.

De investeringen zijn voor alle duidelijkheid niet enkel voor de productie van processoren. Volgens Semi gaat 53 procent van de uitgaven naar de foundry sector (chips voor processoren), en nog 33 procent naar geheugenchips..

Recordproductie

Naast de investeringen (die niet onmiddellijk resulteren in een hogere chipproductie) keek Semi ook naar de productiecapaciteit. Die ligt vandaag acht procent hoger dan een jaar geleden, nadat die in 2021 ook al zeven procent hoger lag. Voor volgend jaar gaat de organisatie uit van zes procent.

Dat is een uitzonderlijke toename. De laatste keer dat de chipproductie op acht procent lag was in 2010, toen er 16 miljoen 20mm wafer per maand werden geproduceerd. Tegen 2023 verwacht Semi dat er 29 miljoen wafers worden geproduceerd. Wafers zijn het tussenproduct van een chip. Het zijn dunne schijven, doorgaans 20-30 centimeter doorsnede, waaruit kleinere chips worden gesneden.

