Een werknemer uit China van ASML heeft informatie over de technologie van het bedrijf verduisterd. Dat meldt de Nederlandse chipmachinebouwer in zijn jaarverslag dat woensdag is gepubliceerd. De medewerker werkt inmiddels niet meer voor ASML.

ASML heeft meteen een onderzoek ingesteld, is te lezen in het jaarrapport. Op basis van de eerste bevindingen schat het bedrijf niet in dat de verduistering 'van materieel belang is' voor de onderneming. Wel is het datalek gemeld aan de autoriteiten en zijn er herstelmaatregelen getroffen. Wat deze inhouden, is niet duidelijk.

ASML is de laatste weken veelvuldig in het nieuws omdat de Verenigde Staten een exportbeperking richting China wilden voor de chipmachines van het Nederlandse bedrijf. Zo wil de regering-Biden voorkomen dat China met de allernieuwste technologie steeds slimmere wapens kan maken.

'Geen invloed op de resultaten'

Het duurt echter nog vele maanden voordat de nieuwe exportregels gaan gelden, verwacht de chipmachinebouwer uit Veldhoven. Topman Peter Wennink stelt dat ASML heeft begrepen dat niet alleen geavanceerdere versies van zijn DUV-machines onder de exportbeperkingen gaan vallen, maar ook andere producten. ASML's geavanceerdste machines, de zogeheten EUV-apparaten, mogen vandaag al niet meer naar China worden uitgevoerd.

Maar de afspraken zijn nog geheim en het zal maanden duren voordat de regels in wetten zijn gegoten en ook daadwerkelijk van kracht worden, aldus Wennink. Hij verwacht dat de nieuwe regels geen grote invloed zullen hebben op de resultaten van ASML dit jaar.

