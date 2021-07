Terwijl sommige producten moeilijk worden geproduceerd door het chiptekort, lijkt Samsung er baat bij te hebben. Door stijgende prijzen verwacht het bedrijf de helft meer winst.

Samsung Electronics zegt dat het voor haar tweede kwartaal (dat liep tot eind juni) een operationele winst van 12,5 biljoen won (9,29 miljard euro) verwacht, een toename van 53 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor de omzet rekent het op een stijging van 19 procent, goed voor 63 biljoen won (46,8 miljard euro).

Het gaat niet om definitieve resultaten, maar om voorlopige richtlijnen voor Samsung Electronics. De formele kwartaalresultaten komen later deze maand.

Minder aanbod, hogere prijzen

Dat de winst zo fel toeneemt komt door de hogere chipprijzen, die op hun beurt stijgen door het wereldwijde tekort dat al sinds vorig jaar opspeelt. Maar ook de aanhoudende vraag naar consumentenelectronica speelt mee. Tegelijk kende het bedrijf in dezelfde periode een daling van 7,4 procent in omzet door de start van de coronacrisis, waardoor een stijging nu veel groter lijkt in de percentages.

Toch heeft het bedrijf niet alleen maar te winnen bij de chipcrisis. Het gaf het bij de vorige kwartaalresultaten al aan dat het tekort ook de eigen productie van sommige toestellen kan verstoren. Ook tekorten van andere onderdelen kunnen wegen op de resultaten van het bedrijf.

