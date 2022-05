Sony en Nintendo komen met minder goede cijfers dan verwacht. Hoewel de vraag naar gameconsoles hoog is, kunnen de makers ervan niet genoeg exemplaren bouwen door gebrek aan onderdelen. Het tekort zou nog tot volgend jaar aanhouden.

Nintendo kon het voorbije kwartaal een vijfde minder exemplaren - 23,1 miljoen - van zijn spelconsole Switch verkopen. Zo legt de Japanse videogamemaker uit tijdens de voorstelling van zijn financiële cijfers. Dat wijt het bedrijf vooral aan het wereldwijde tekort aan computerchips en knelpunten in de toeleveringsketen. Er gingen met 235,1 miljoen stuks wel iets meer games van Nintendo over de toonbank.

Voor het huidige boekjaar, dat in april van start ging, rekent Nintendo op een verdere omzetdaling van 5,6 procent en een vermindering van de operationele winst met 15,6 procent. De Switch-verkoop zou met nog eens 9 procent terugvallen en het concern verwacht ook meer dan een tiende minder spellen aan de man te kunnen brengen.

Ondertussen bij PS5

Het is een probleem waar ze ook bij Sony meer worstelen. De nieuwste console van die techgigant, de PlayStation 5, is al sinds zijn lancering moeilijk te krijgen. In een nieuw rapport geeft Sony aan dat het in het voorbije kwartaal twee miljoen van de consoles verkocht heeft. Dat is minder dan de 3,3 miljoen een jaar eerder. Ook bij Sony werd een en ander goedgemaakt door een meerverkoop van de games zelf. Er gingen zo'n 70,5 miljoen spelletjes voor PS4 en PS5 over de toonbank, zo'n tien miljoen meer dan een jaar ervoor.

In totaal zijn er nu zo'n 19,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht, zo'n 3,1 miljoen minder dan voorganger PS4 op een gelijkaardig punt in zijn cyclus. Ook volgens Sony is dat niet te wijten aan een gebrek aan vraag, maar aan het aanhoudende chiptekort. De Japanse techgigant verwacht voor de volgende maanden een verbetering, en denkt nog eens 18 miljoen consoles te bouwen tegen maart 2023. Het bedrijf zegt er wel meteen bij dat ook dat waarschijnlijk niet genoeg zal zijn om aan de vraag te voldoen. De zoektocht naar een PS5, voor wie hem nog niet kon vastkrijgen, kan dus nog even moeilijk blijven.

