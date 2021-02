Qualcomm zet positieve cijfers neer. Die zouden nog beter kunnen zijn door minder concurrentie uit China, maar er zijn andere obstakels.

Qualcomm zette het afgelopen kwartaal een omzet neer van 8,24 miljard dollar en een netttowinst van 2,5 miljard dollar. Die omzet wordt vooral gegenereerd door chips en licenties, samen goed voor 6,53 miljard dollar.

Daarmee doet de Amerikaanse chipmaker het iets beter dan verwacht. Een van de redenen is dat Huawei door Amerikaanse handelsembargo's nauwelijks nog nieuwe toestellen kan verkopen buiten China. Dat maakt dat consumenten sneller kiezen voor andere merken, die wel chips van Qualcomm gebruiken.

Meer vraag dan aanbod

Maar tegenover Reuters wijst het bedrijf ook op de leveringstekorten op de chipmarkt. Qualcomm haalt haar chips bij onder meer TSMC en Samsung, maar wereldwijd is er momenteel een tekort aan chips. De vraag is veel groter dan het aanbod en Qualcomm verwacht dat dat nog tot de eerste helft van dit jaar zal zijn.

Dat tekort beperkt zich trouwens niet enkel tot Qualcomm. Het is intussen algemeen bekend dat de productie van recent gelanceerde grafische kaarten, maar ook van de PS5 en Xbox de vraag niet kan bijbenen.

Het probleem zorgt ook voor moeilijkheden buiten de sector. Onder meer General Motors liet al weten dat de productie van wagens in het gedrang komt door chiptekort. Ook Mazda liet weten dat het deze maand enkele duizenden wagens minder produceert omdat er te weinig chips voorhanden zijn.

