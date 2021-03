Bij de Japanse chipfabrikant Renesas is brand uitgebroken. De schade relatief beperkt, maar legt nog meer druk op het wereldwijde tekort in de chipsector.

De N3 fabriek van Renesas ligt in Hitachinaka, op zo'n honderd kilometer van Japan en produceert 300mm wafers. Op 19 maart om iets voor drie 's nachts lokale tijd brak er brand uit.

Initieel onderzoek wijst op een kortsluiting, de reden achter die kortsluiting wordt nog verder onderzocht. Bij de brand raakte niemand gewond en ook het gebouw is onbeschadigd, maar een zone van 600m² raakte wel getroffen. Dat is zo'n vijf procent van de clean room area van de eerste verdieping van de fabriek. Daarbij zou twee procent van het fabrieksmateriaal vernietigt zijn.

Productielijnen in andere gebouwen blijven operationeel, maar alle activiteiten in N3 liggen voorlopig stil. De ruimtes moeten opnieuw worden schoongemaakt en bepaalde apparatuur moet vervangen worden.

Dat klinkt eenvoudig, maar een clean room is de ruimte waar het productieproces van chips gebeurt. Zoals de naam aangeeft is dat een ruimte waar geen stof, vuile lucht of andere verstorende factoren aanwezig mogen zijn om het productieproces niet te beïnvloeden. Het schoonmaken en weer bedrijfsklaar maken van zo'n ruimte is dus iets omvangrijker dan een doorsnee schoonmaak.

Autosector

De vraagt blijft wel wat de invloed zal zijn op de aanlevering van chips. Renesas produceert vooral chips voor de autosector, waar de vraag momenteel veel hoger ligt dan het aanbod. In die mate zelfs dat sommige grote spelers momenteel hun wagenproductie hebben stilgelegd.

Renesas zegt dat twee derde van de productie op N3 elders in de fabriek kan geproduceerd worden. Maar het wijst er ook op dat net door de grote vraag naar allerlei chips, het haar productie niet zomaar naar een andere lijn kan verplaatsen.

De N3 fabriek van Renesas ligt in Hitachinaka, op zo'n honderd kilometer van Japan en produceert 300mm wafers. Op 19 maart om iets voor drie 's nachts lokale tijd brak er brand uit.Initieel onderzoek wijst op een kortsluiting, de reden achter die kortsluiting wordt nog verder onderzocht. Bij de brand raakte niemand gewond en ook het gebouw is onbeschadigd, maar een zone van 600m² raakte wel getroffen. Dat is zo'n vijf procent van de clean room area van de eerste verdieping van de fabriek. Daarbij zou twee procent van het fabrieksmateriaal vernietigt zijn.Productielijnen in andere gebouwen blijven operationeel, maar alle activiteiten in N3 liggen voorlopig stil. De ruimtes moeten opnieuw worden schoongemaakt en bepaalde apparatuur moet vervangen worden.Dat klinkt eenvoudig, maar een clean room is de ruimte waar het productieproces van chips gebeurt. Zoals de naam aangeeft is dat een ruimte waar geen stof, vuile lucht of andere verstorende factoren aanwezig mogen zijn om het productieproces niet te beïnvloeden. Het schoonmaken en weer bedrijfsklaar maken van zo'n ruimte is dus iets omvangrijker dan een doorsnee schoonmaak.De vraagt blijft wel wat de invloed zal zijn op de aanlevering van chips. Renesas produceert vooral chips voor de autosector, waar de vraag momenteel veel hoger ligt dan het aanbod. In die mate zelfs dat sommige grote spelers momenteel hun wagenproductie hebben stilgelegd.Renesas zegt dat twee derde van de productie op N3 elders in de fabriek kan geproduceerd worden. Maar het wijst er ook op dat net door de grote vraag naar allerlei chips, het haar productie niet zomaar naar een andere lijn kan verplaatsen.