Telenet heeft de voorbije maanden moeite gehad om aan nieuwe tv-decoders te geraken. Oorzaak was de wereldwijde schaarste aan computerchips. 'Maar de toestand is wel aan het verbeteren', zegt topman John Porter.

De te grote vraag naar chips treft verschillende sectoren. Vooral de automobielsector sprong de voorbije maanden in het oog. Verschillende fabrieken, ook in België, moesten hun productie noodgedwongen terugschroeven. Maar ook telecombedrijf Telenet kreeg er dus mee te maken. Het bedrijf is volop bezig met de uitrol van nieuwe, modernere decoders om digitale televisie te kijken. Op drie jaar tijd zouden alle klanten er eentje moeten hebben.

Streamingdiensten

Die uitrol is in maart echter vertraagd geraakt door leverproblemen. 'Er zijn maar twee fabrikanten in de wereld die de chips voor onze tv-box maken', legt Porter uit. 'Andere sectoren kregen voorrang.' Daardoor kon Telenet zijn nieuwste tv-box niet langer leveren aan alle klanten die erom vroegen. 'We zijn dat nu aan het herstellen', zei Porter. Ondanks de schaarste zijn klanten 'met een entertainmentfocus' in hun abonnement de nieuwe toestellen onverminderd blijven ontvangen.

In de nieuwste tv-decoder kunnen streamingdiensten als Netflix en Prime Video geïntegreerd worden, en het toestel beschikt ook over moderne snufjes als spraakbediening. Telenet vervangt de decoders zelf geleidelijk aan bij alle klanten. Wie daar niet op wil wachten, kan er sneller een krijgen, maar moet dan wel een omruilkost van vijftig euro betalen.

De te grote vraag naar chips treft verschillende sectoren. Vooral de automobielsector sprong de voorbije maanden in het oog. Verschillende fabrieken, ook in België, moesten hun productie noodgedwongen terugschroeven. Maar ook telecombedrijf Telenet kreeg er dus mee te maken. Het bedrijf is volop bezig met de uitrol van nieuwe, modernere decoders om digitale televisie te kijken. Op drie jaar tijd zouden alle klanten er eentje moeten hebben.Die uitrol is in maart echter vertraagd geraakt door leverproblemen. 'Er zijn maar twee fabrikanten in de wereld die de chips voor onze tv-box maken', legt Porter uit. 'Andere sectoren kregen voorrang.' Daardoor kon Telenet zijn nieuwste tv-box niet langer leveren aan alle klanten die erom vroegen. 'We zijn dat nu aan het herstellen', zei Porter. Ondanks de schaarste zijn klanten 'met een entertainmentfocus' in hun abonnement de nieuwe toestellen onverminderd blijven ontvangen.In de nieuwste tv-decoder kunnen streamingdiensten als Netflix en Prime Video geïntegreerd worden, en het toestel beschikt ook over moderne snufjes als spraakbediening. Telenet vervangt de decoders zelf geleidelijk aan bij alle klanten. Wie daar niet op wil wachten, kan er sneller een krijgen, maar moet dan wel een omruilkost van vijftig euro betalen.