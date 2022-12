De chiptekorten die de techsector al maanden plagen, gaan de komende maanden snel afnemen. Al is dat ook geen goed nieuws.

Dat schrijft de krant The Wall Street Journal. Er is momenteel veel minder vraag naar techproducten dan verwacht, waardoor er ook weer minder vraag is naar chips. Daardoor is de slinger weer te hard de andere kant opgegaan en zijn techbedrijven nu een te grote voorraad aan het opbouwen. De krant spreekt onder meer met techbedrijven als Micron, HP, Intel, Nvidia en AMD die dit najaar met een grote voorraad aan producten overblijven. Om daar vanaf te geraken, zullen ze vermoedelijk de prijzen van die producten doen zakken. Het zijn een paar onstabiele jaren geweest voor de techindustrie. Tijdens de covid-pandemie steeg de vraag naar techproducten zeer sterk omdat veel mensen thuis gingen werken en daar de nodige apparatuur moesten hebben. De chipproducenten konden die vraag toen amper bijhouden, waardoor de prijzen van chips (en de tekorten) de hoogte in gingen. De huidige trend is echter veel zuiniger, met bedrijven en consumenten die vrezen voor inflatie of recessie.