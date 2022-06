De voormalige kabinetschef bij Defensie gaat voortaan nieuwe markten voor de publieke sector verkennen voor Cipal Schaubroeck.

Van der Auwera is momenteel partner public sector bij DXC, binnen overheidskringen vooral bekend als een van de ICT-partners van de Vlaamse overheid. Maar na iets meer dan drie jaar stapt hij binnenkort over naar een andere overheidsleverancier, Cipal Schaubroeck.

Vanaf 16 augustus wordt Van der Auwera er Chief Growth Officer waar hij op de sterktes van het bedrijf in nieuwe markten in de publieke sector zal focussen, in combinatie met het intern afstemmen tussen de verschillende units binnen het bedrijf, zo staat te lezen in een mail die Data News kon inkijken, waar Van der Auwera zijn overstap aankondigde.

De toekomstige Chief Growth Officer was voor DXC vier jaar lang kabinetschef onder de minister van Defensie (Steven Vandeput en aansluitend Sander Loones, beiden N-VA). Daarvoor werkte hij tien jaar lang als management consultant. Eerder werkte hij ook voor Essent en Proximus (toen nog Belgacom).

Van der Auwera is momenteel partner public sector bij DXC, binnen overheidskringen vooral bekend als een van de ICT-partners van de Vlaamse overheid. Maar na iets meer dan drie jaar stapt hij binnenkort over naar een andere overheidsleverancier, Cipal Schaubroeck.Vanaf 16 augustus wordt Van der Auwera er Chief Growth Officer waar hij op de sterktes van het bedrijf in nieuwe markten in de publieke sector zal focussen, in combinatie met het intern afstemmen tussen de verschillende units binnen het bedrijf, zo staat te lezen in een mail die Data News kon inkijken, waar Van der Auwera zijn overstap aankondigde.De toekomstige Chief Growth Officer was voor DXC vier jaar lang kabinetschef onder de minister van Defensie (Steven Vandeput en aansluitend Sander Loones, beiden N-VA). Daarvoor werkte hij tien jaar lang als management consultant. Eerder werkte hij ook voor Essent en Proximus (toen nog Belgacom).