Christophe Dujardin stapt over van Proximus naar Orange. Daar volgt volgt hij Cristina Zanchi op.

De 48-jarige Dujardin was tot september verantwoordelijk voor consumer sales in de Consumer Business Unit bij concurrent Proximus, waar bij sinds. Vanaf februari trekt hij naar Orange Belgium.

Dujardin werkt sinds 1998 voor Proximus (toen nog Belgacom) waar hij de afgelopen jaren al verantwoordelijk was voor de verkoop op de consumentenafdeling, eerder was hij ook financieel verantwoordelijke voor die afdeling. Voor zijn komst naar Proximus werkte hij ook enkele jaren voor Bpost.

De nieuwe consumententopman van Orange Belgium volgt Cristina Zanchi op. Zij verlaat het bedrijf na negen jaar voor andere uitdagingen.

"Ik ben heel blij Christophe te mogen verwelkomen in het managementteam van Orange Belgium," zegt Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium. "Dankzij zijn uitgebreide ervaring en leiderschapskwaliteiten zal hij van grote waarde zijn voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten op de residentiële markt. Ik wil ook Cristina Zanchi hartelijk danken voor haar sterke inzet en impact op onze resultaten gedurende de afgelopen 9 jaar."

