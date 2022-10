De Chief Service Delivery Officer en een van de eerste werknemers van In The Pocket verlaat binnenkort het bedrijf. Christophe Rosseel wil zich in de toekomst onder meer toeleggen op digitale transformatie onder KMO's.

De beslissing werd begin dit jaar al gemaakt, maar deze week maakte Rosseel zelf publiek dat hij eind dit jaar afzwaait. Hij werkte sinds 2011 voor In The Pocket waar hij van bij de start vooral het operationele luik op zich nam. Eerder werkte hij onder meer bij Massive Media (Netlog) en Beweb.

Die rol bij In The Pocket is verder geëvolueerd, net zoals het bedrijf van 5 naar 180 mensen is gegaan. 'We hebben het nooit COO willen noemen omdat het te veel aan machines deed denken, terwijl we in de eerste plaats een dienstenbedrijf zijn,' zegt hij aan Data News.

In een blogpost legt Rosseel uit dat hij in de toekomst vooral wil focussen op het creëren van digitale organisaties, waar In the Pocket haar focus heeft op digitale producten. Een nieuwe werkgever is er nog niet. "Alle pistes liggen open. Idealiter kom ik een organisatie tegen waar het cultureel mee klikt en waar ik een paar dagen per week aan de slag kan. Daarnaast wil ik freelance activiteiten rond digitale transformatie ontplooien.'

Rosseel kijkt daarbij expliciet naar de KMO-markt. 'Voor de grote spelers zijn er de grote consultancykantoren, maar ik merk wel dat er bij KMO's ook nood aan is. Idealiter doe ik dat met een partner in crime, maar ook die moet ik nog vinden,' In de marge daarvan lanceert hij ook een nieuwsbrief waar hij zal schrijven over de structuur van organisaties in een digitale omgeving.

'Ik wil mensen munitie geven om intern aan te tonen dat hun organisatie niet goed zit. Soms is het model van Spotify, wat een uitstekende oplossing was voor de muzieksector, geen oplossing voor een bank of een andere organisatie. Daar wil ik meer over schrijven: het snijpunt tussen management, enterprise architecture en organisatietheorie. In plaats van bedrijven met silo's die elkaar beconcurreren, wil ik tonen dat het ook anders kan.'

De beslissing werd begin dit jaar al gemaakt, maar deze week maakte Rosseel zelf publiek dat hij eind dit jaar afzwaait. Hij werkte sinds 2011 voor In The Pocket waar hij van bij de start vooral het operationele luik op zich nam. Eerder werkte hij onder meer bij Massive Media (Netlog) en Beweb.Die rol bij In The Pocket is verder geëvolueerd, net zoals het bedrijf van 5 naar 180 mensen is gegaan. 'We hebben het nooit COO willen noemen omdat het te veel aan machines deed denken, terwijl we in de eerste plaats een dienstenbedrijf zijn,' zegt hij aan Data News.In een blogpost legt Rosseel uit dat hij in de toekomst vooral wil focussen op het creëren van digitale organisaties, waar In the Pocket haar focus heeft op digitale producten. Een nieuwe werkgever is er nog niet. "Alle pistes liggen open. Idealiter kom ik een organisatie tegen waar het cultureel mee klikt en waar ik een paar dagen per week aan de slag kan. Daarnaast wil ik freelance activiteiten rond digitale transformatie ontplooien.'Rosseel kijkt daarbij expliciet naar de KMO-markt. 'Voor de grote spelers zijn er de grote consultancykantoren, maar ik merk wel dat er bij KMO's ook nood aan is. Idealiter doe ik dat met een partner in crime, maar ook die moet ik nog vinden,' In de marge daarvan lanceert hij ook een nieuwsbrief waar hij zal schrijven over de structuur van organisaties in een digitale omgeving.'Ik wil mensen munitie geven om intern aan te tonen dat hun organisatie niet goed zit. Soms is het model van Spotify, wat een uitstekende oplossing was voor de muzieksector, geen oplossing voor een bank of een andere organisatie. Daar wil ik meer over schrijven: het snijpunt tussen management, enterprise architecture en organisatietheorie. In plaats van bedrijven met silo's die elkaar beconcurreren, wil ik tonen dat het ook anders kan.'